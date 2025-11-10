İstanbul Fatih'te dünyaya gelen Metehan Baltacı, futbola Galatasaray altyapısında başladı. Aslen stoper olarak görev yapan Baltacı, defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Fiziki özellikleri ve oyun stilinin yanında saha içi çalışkanlığı ile genç yaşta A takıma yükseldi. Galatasaray'ın yaş grubu takımlarında uzun süre görev aldıktan sonra profesyonel kariyerine 2021 yılında adım attı.

Galatasaray ve Altyapı Dönemi

Metehan Baltacı, futbola Galatasaray akademisinde başladı ve U19 takımında 42 maçta 9 gol attı. Altyapısı boyunca disiplinli bir gelişim gösterdi. 2021'de profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. Kısa süre sonra deneyim için 2021-22 sezonunda İskenderunspor'a kiralandı ve burada 24 resmi karşılaşmada iki golle performans sergiledi. 2023-24 sezonunda Eyüpspor'a kiralık olarak gitti ve gelişimini sürdürdü.

Süper Lig’de Gösterdiği Performans

Galatasaray’da yedek kadroda başladığı 2024-25 sezonunda 18 maça çıkmayı başardı. Süper Lig’in yanı sıra Türkiye Kupası ve Avrupa müsabakalarında da oynadı. 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Türkiye Kupası’nı da 2024-25 sezonunda kazandı. Saha içinde defans hattında güven veren isimlerden biri haline geldi.

Oyun Stili ve Kariyer Özellikleri

Metehan Baltacı, stoper pozisyonunda sağlam ve stratejik hamleleriyle öne çıkıyor. Zaman zaman defansif orta saha görevlerinde de oynuyor. 1,89 metrelik boyu ile hava toplarında üstünlük kuruyor ve pas oyununda etkili oluyor. Kariyerinde çeşitli genç milli takımlarda da forma giydi. Ligde ve kupada istikrarlı performansıyla teknik direktörlerin güvenini kazandı.

