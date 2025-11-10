2011 yılında Kartalspor altyapısında futbola başlayan Evren Eren Elmalı, burada geliştirdiği yetenekleriyle profesyonel kariyerine adım attı. Kartalspor sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer olan oyuncu, 2018 yılı sonrası Kasımpaşa'nın A takımıyla Süper Lig'de boy gösterdi. Bir süre Silivrispor'da kiralık olarak oynadı ve ardından Kasımpaşa'ya geri döndü. Silivrispor'da oynadığı dönemde toplamda 27 maça çıktı. Kasımpaşa'da iki sezon boyunca toplamda 41 maçta görev aldı, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

Haziran 2022'de Trabzonspor'a transfer olan Elmalı, burada üç sezonda toplamda 111 maçta görev aldı ve 1 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Trabzonspor dönemi sonrasında 11 Şubat 2025'te Galatasaray'a transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşmeyle takım kadrosuna dahil edildi. Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası kadrolarında yer aldı, ilk Galatasaray maçına ise 17 Şubat 2025'te Çaykur Rizespor karşılaşmasında çıktı. 2025-26 sezonunun açılışında Gaziantep FK'ya karşı oynanan maçta takımının ikinci golünü atarak kulüp kariyerinde Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

Milli takımdaki deneyimleri

Eren Elmalı, milli takım kariyerinde de dikkat çekiyor. 2021 yılındaki Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye U-21 milli takımı kadrosuna seçildi. İlk milli maçını 7 Eylül 2021'de İskoçya'ya karşı oynadı. 7 Haziran 2022'de ise Litvanya'ya karşı Türkiye A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Sonraki yıllarda çeşitli turnuvalarda ve eleme maçlarında milli takım kadrosunda yer aldı ve toplamda 25 milli maçta forma giydi.

Kulüp kariyeri ve başarıları

Galatasaray'da defans hattında sol bek olarak görev alan Evren Eren Elmalı, özellikle istikrarlı performansı ve genç yaşına rağmen ulaştığı tecrübe ile ön plana çıktı. Trabzonspor'da Süper Kupa kazandı (2022), Galatasaray'da ise Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştı (2024-25 sezonu). Kasımpaşa ve Silivrispor dönemlerinde alt ligde profesyonel tecrübe kazanan Elmalı, Süper Lig'de yıldızlaştı.

TFF bahis soruşturması ve disiplin sevki

2025 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında adı geçenler arasında Evren Eren Elmalı da yer aldı. Disiplin sevki kapsamında Galatasaray ve milli takım dönemlerinde iddia edilen bir bahis işlemine ilişkin geçmişte, alt ligde oynadığı dönemden bir işlem ortaya çıktı. Yapılan değerlendirmelerde, Kasımpaşa, Trabzonspor ya da Galatasaray kariyerlerinde herhangi bir illegal bahis işlemine rastlanmadı. Soruşturma süreci devam ediyor ve oyuncunun savunması federasyonda inceleniyor.

Evren Eren Elmalı kimdir?

Evren Eren Elmalı, 7 Temmuz 2000'de İstanbul'da doğdu. Futbola Kartalspor'da başladı. Sonrasında Kasımpaşa, Silivrispor, Trabzonspor ve Galatasaray takımlarında mücadele etti. Milli takımlarda forma giydi. Şu anda Galatasaray'da sol bek olarak görev yapıyor ve 25 yaşında. Futbolculuk kariyerinde istikrarlı performans göstermesiyle tanınıyor