Osman Günden / Son Mühür - Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol dünyasına dair yaşadığı ilginç ve eğlenceli anısını takipçileriyle paylaştı. Mesut Özil’den forma istemesiyle başlayan hikâye, beklenmedik bir sürprizle sonuçlandı.

Ünlü müzisyene büyük şok

Sinan Akçıl, paylaşımında Mesut Özil’den forma istediğini belirterek “Büyük beden Real Madrid forması bekliyordum” dedi. Ancak ünlü müzisyenin beklentisi, gelen paketle birlikte tamamen farklı bir sonuca dönüştü.

Küçük beden Başakşehir forması göndermiş

Sinan Akçıl, beklediği Real Madrid forması yerine küçük beden İstanbul Başakşehir forması aldığını açıkladı. Mesut Özil’in kariyerinde her iki takımın formasını da giymiş olması bu jesti daha dikkat çekici hale getirirken, Akçıl’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçiler de hem anlatıma hem de sürpriz harekete esprili yorumlarla karşılık verdi.