Son Mühür- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sinem Ünsal’dan ilk açıklama geldi

Başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Mardin’de bulunan Sinem Ünsal, hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozmuştu.

Ünsal, yaptığı açıklamada İstanbul’a en kısa sürede döneceğini belirterek süreci yakından takip ettiğini ifade etmişti.

Uzak Şehir dizisinin geleceği merak edildi

Gelişmelerin ardından dizinin izleyicileri, Uzak Şehir’in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağına odaklandı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialarda, çekimlerin aksayabileceği ve yeni bölümün iptal edilebileceği öne sürüldü.

Çekimler tamamlandı, yayın planı değişmedi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre ise endişe edilen bir durum söz konusu değil. Sinem Ünsal’ın dizinin 57. bölümüne ait sahnelerini tamamladığı ve çekimlerin planlandığı şekilde ilerlediği öğrenildi.

Bu gelişmeyle birlikte, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün yayın akışında herhangi bir aksama yaşanmayacağı belirtildi.