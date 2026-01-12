Yarışmacıya, “Instagram’a yüklenen ve yaklaşık 75 milyon beğeniye ulaşan fotoğraflar arasında en fazla beğeni alan hangisidir?” sorusu soruldu. Sorunun seçenekleri ise şu şekilde sıralandı:

A) Lionel Messi

B) Kylie Jenner

C) Cristiano Ronaldo

D) Yumurta

Yarışmacı, bu bilgiyi daha önce okuduğunu belirterek en çok beğeni alan fotoğrafın bir “yumurta” olduğunu düşündüğünü dile getirdi ve D seçeneğini işaretledi. Ancak doğru yanıt Lionel Messi olarak açıklandı. Ekranda Messi seçeneğinin yeşil renkte yanmasıyla birlikte yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sorunun hatalı yanıtlanmasıyla 500 bin TL’lik ödül de elden kaçmış oldu.