Son Mühür - Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, ocak ayı için geçerli azami trafik sigortası primlerini duyurdu. Açıklanan yeni tutarlar, hasarsız sürücüler ile sık kaza yapanlar arasındaki ciddi fiyat farkını yeniden gözler önüne serdi.

3 büyükşehirdeki fiyatlar

Ankara



Başkentte sıfır araç alan ya da 4’üncü basamakta yer alan bir sürücünün ödeyeceği zorunlu trafik sigortası primi 14 bin 731 TL olarak belirlendi.

Beş yıl boyunca kazaya karışmayarak 8’inci basamağa yükselen hasarsız sürücüler için bu tutar 7 bin 365 TL’ye kadar geriliyor.

Arka arkaya kaza yaparak 0’ıncı basamağa düşen sürücülerde ise prim 44 bin 192 TL seviyesine ulaşıyor.

İzmir



İzmir’de 4’üncü basamakta bulunan sürücüler için trafik sigortası ücreti 14 bin 302 TL olarak açıklandı.

Hasarsız sürücülerde (8’inci basamak) prim 7 bin 151 TL’ye inerken, 0’ıncı basamaktaki sürücüler için bu rakam 42 bin 905 TL’ye kadar çıkıyor.

İstanbul



İstanbul’da yeni araç sahibi olan ya da 4’üncü basamakta bulunan sürücüler için trafik sigortası primi 15 bin 160 TL oldu. Beş yıl boyunca kazasız şekilde 8’inci basamakta yer alan sürücüler 7 bin 580 TL ödeme yapacak.

Üst üste kazaya karışarak 0’ıncı basamağa gerileyen sürücülerde ise prim 45 bin 479 TL’ye yükseldi.

Bu tabloyla birlikte İstanbul’da iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fark yaklaşık 37 bin 900 TL’ye ulaştı.

Ocak ayı itibarıyla trafik sigortası teminat limitlerinde de artışa gidildi. Otomobiller için 2026 yılı maddi hasar teminatı 400 bin liraya, bedeni hasar teminatı ise 3 milyon 600 bin liraya çıkarıldı.