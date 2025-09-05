Son Mühür - 38 yaşındaki futbol efsanesi Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'yla son kez bir iç saha maçına çıktı. Venezuela’ya karşı oynanan karşılaşmada yıldızlaşan Messi, duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Gözyaşlarını tutamadı

2026 Dünya Kupası’nda yer alıp almayacağı henüz netleşmeyen Messi’nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantin dün akşam Dünya Kupası eleme grubunda Venezuela ile karşılaştı. Estadio Monumental’de oynanan maç öncesinde teknik direktör Lionel Scaloni’nin basın toplantısında gözyaşlarını tutamaması ve Messi’nin “bu, son iç saha maçım olabilir” sözleri, karşılaşmanın baştan sona duygusal bir atmosferde geçeceğinin sinyalini verdi.

Maç öncesinde duygularına hakim olamayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, milli takım kariyerindeki son iç saha karşılaşmasında iki gol kaydetti. 2026 Dünya Kupası’yla ilgili soruları da yanıtlayan Messi, şu ifadeleri kullandı:

''Bir daha Dünya Kupası'nda oynayacağımı sanmıyorum. Yaşımdan dolayı en mantıklısı oynamamam. Ancak henüz kararımı vermedim. Ne olacağını göreceğiz''