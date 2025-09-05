Son Mühür - Boks dünyası, 2026 yılının başlarında yapılması planlanan ve efsane isimler Mike Tyson ile Floyd Mayweather Jr.'ın karşı karşıya geleceği mücadeleyle büyük bir heyecana sahne oldu.

Mike Tyson-Floyd Mayweather karşılaşması ne zaman ve nerede?

Geçtiğimiz yıl Jake Paul ile yaptığı sekiz rauntluk karşılaşmada mağlup olan ve önümüzdeki yıl 60 yaşına girecek olan Mike Tyson, bu yenilginin ardından ringe geri dönüyor. Karşılaşmanın hangi şehirde veya arenada yapılacağı henüz açıklanmadı. Organizasyonun promotörü CSI Sports, dev maçı dünya çapında ilgi görecek büyük bir mekânda gerçekleştirmek için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. ABD'nin önde gelen arenaları bu dev organizasyon için değerlendiriliyor. Maçın başlama saati ise netleşmedi, ancak geçmişteki benzer gösteri maçları göz önüne alındığında Tyson-Mayweather mücadelesinin ABD prime time saatlerinde, dolayısıyla Türkiye saatiyle sabaha karşı başlaması bekleniyor.