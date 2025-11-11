Son Mühür/ Beste Temel - Torbalı’da mesleki eğitim alanında yürütülen çalışmalar, kısa sürede dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl ilçede 702 olan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrenci sayısı, bu yıl 1400’e ulaştı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın talimatıyla hızlanan süreç kapsamında öğrenciler hem üretim sahasında eğitim alıyor hem de gelir elde ediyor.

Torbalı Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan son koordinasyon toplantısında, Torbalı Ticaret Odası yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve MESEM yöneticileri bir araya geldi.

Toplantıda, Torbalı ve çevre ilçelerde 150’yi aşkın fabrikada uygulamalı mesleki eğitim sınıflarının faaliyette olduğu belirtildi. Son bir yılda 70’ten fazla fabrika ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldığı ve uygun üretim alanlarının belirlendiği aktarıldı.

Bu modelde öğrenciler, eğitim sürelerinin yaklaşık yüzde 90’ını doğrudan üretim sahasında geçirerek hem pratik beceri kazanıyor hem de eğitim süresince gelir elde ediyor. Mezun olan gençlerin “aranan nitelikli personel” olarak sektöre hızlı şekilde dahil olması amaçlanıyor.

Çevre ilçelerde de sınıflar açıldı

Torbalı’daki öğrenciler yalnızca ilçe sınırlarında değil; Selçuk, Gaziemir ve Menderes gibi ilçelerdeki fabrikalarda da uygulamalı eğitim alıyor. İlçenin büyüyen sanayi hacmi, öğrenci–işletme eşleştirmelerinin bölgesel ölçekte yayılmasını sağlıyor.

Torbalı’da mesleki eğitim mezunlarının yüzde 85’i ilk altı ay içinde istihdama katılıyor. Makine, metal, gıda ve kimya gibi sanayi kollarında artan nitelikli personel ihtiyacını karşılamada MESEM’lerin stratejik rol oynadığı kaydedildi. Türkiye genelinde ise MESEM mezunlarının yüzde 65’inin kendi alanında çalışmaya devam ettiği, yüzde 20’sinin kısa sürede ustalık veya teknisyenlik düzeyine ulaştığı ifade edildi.

“Torbalı, mesleki eğitimde model ilçe”

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, sürecin geldiği noktayı değerlendirerek şunları söyledi: “Bir yıl önce Valimiz Dr. Süleyman Elban’ın destekleriyle başlattığımız çalışmalar, bugün net sonuçlar verdi. Torbalı, mesleki eğitimde örnek bir ilçe haline geldi. Şu an 150’yi aşkın fabrikada sınıflar aktif durumda. Bu sınıflar sanayimizin geleceğini yetiştiriyor.”

Olgun, mesleki eğitimin Türkiye’nin üretim kapasitesinin garantisi olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimiz okurken maaş alıyor ve mezun olduklarında sanayiye hazır, nitelikli iş gücü olarak sahaya çıkıyor. Bu sürece destek veren Valimiz Süleyman Elban’a, Kaymakamımız Adem Çelik’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Kadıoğlu’na ve MESEM yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.