İzmir’de trafikte hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri riske atan bir motosikletli, çevre yolunda uzun süre tek teker üzerinde ilerledi. Ön kaldırarak metrelerce yol alan sürücünün tehlikeli hareketleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler medyaya yansıdı, polis harekete geçti

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü U.Y., kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı görüntülerde yer alan diğer motosiklet sürücüsünün ise plakasını gizlediği görüldü.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ağır para cezası

Emniyette ifadesi alınan U.Y.’ye çok sayıda trafik ihlalinden toplam 13 bin 420 TL para cezası kesildi. Ceza kapsamına giren ihlaller şöyle açıklandı:

Makas atmak

Trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek

Kamu düzenini bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak

Ehliyetine geçici süre el konuldu

Sürücünün ehliyetine geçici süreliğine el konulduğu bildirildi. Öte yandan görüntülerde yer alan diğer motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle motosiklet kullanıcılarını tehlikeli gösterilerden uzak durmaları konusunda uyardı; böyle ihlallerin hem can kaybına yol açabileceği hem de yüklü cezalarla sonuçlanabileceği vurgulandı.