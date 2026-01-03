Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi’ne ulaşmak isteyen sürücüler, yol üzerindeki yön levhalarında yer alan çelişkili bilgiler nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Denizli–Manisa karayolu Alacaoğlu Kavşağı’nda bulunan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi’nin 7 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Bu noktadan kırsal mahalle yönüne ilerleyen sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın, büyükbaş hayvan çiftliği bölgesinde yer alan bir başka tabelada ise Türlübey Mahallesi’nin 8 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisiyle karşılaştı. Yaklaştıkça artan mesafe, sürücülerde kafa karışıklığı yarattı.

“Yabancılar şaşırıyor”

Mahalle sakinlerinden Üster Kesentürk, tabelalardaki yanlışlığa dikkat çekerek, “Alacaoğlu Kavşağı’ndan epey yol geldikten sonra mesafenin azalması gerekirken arttığını görüyoruz. Biz yolu biliyoruz ama buraya ilk kez gelen yabancılar büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

“Fıkra gibi bir durum”

İlerledikçe mesafenin değişmediğini, hatta arttığını belirten Kesentürk, “İlk tabelada 6 kilometre yazıyordu, biraz daha ilerledik ve 8 kilometre ibaresiyle karşılaştık. Fıkra gibi bir durum” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, sürücüleri yanıltan yön levhalarının yetkililer tarafından yeniden düzenlenmesini talep etti.