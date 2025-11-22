Son Mühür- ‘Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, CNR’daki gözlük fuarında basın mensuplarıyla buluştu. Ünlü oyuncu, hem özel hayatına hem de gelecek planlarına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

“Hayatımda kimse yok”

Muhabirlerin özel hayatına ilişkin sorularını içtenlikle yanıtlayan Uzerli, şu sıralar hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Hayatımda kimse yok ama tekrardan anne olmam diyemem” sözleriyle dikkat çekti.

2026 projelerine odaklanıyor

İki çocuk annesi olan Meryem Uzerli, önümüzdeki yıl için yoğun bir hazırlık içinde olduğunu belirtti. Oyuncu, “Çocuklarımla daha fazla vakit geçirebilmek için dijital projelere odaklandım” diyerek kariyer planlamasına dair ipuçları verdi.

Estetik söylentilerine yanıt

Fuar çıkışında kendisi hakkında ortaya atılan estetik iddialarına da açıklık getiren Uzerli, özellikle karnını gerdirdiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

“Mide ameliyatı çok tehlikeli, asla yaptırmam”

Ünlü oyuncu, bazı estetik uygulamalar yaptığını kabul ederek, “Dolgu yaptırdım, bir sürü şeyler denedim ama mide ameliyatı çok tehlikeli. Asla yaptırmam” ifadelerini kullandı.