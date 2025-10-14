Son Mühür- Fenomen Merve Taşkın, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündem yarattı. Serap Duygulu’nun sorularını yanıtlayan Taşkın, “Hepimiz bedenimizi satıyoruz. Masabaşı çalışanlar da bedenini satıyor” sözleriyle sosyal medyada tartışma başlattı.

Geçmişte 14 şubat paylaşımıyla gözaltına alınmıştı

Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Fenomen, 14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında akşam yemeği teklif etmiş ve bu paylaşımın ardından gözaltına alınmıştı. Taşkın hakkında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

“Ürün değil beden tanıtımı yapıyorum”

Serap Duygulu ile Şimdi Anlatma Zamanı programına katılan Merve Taşkın, kendisine yöneltilen “Ürün tanıtımı mı yapıyorsun?” sorusuna “Beden tanıtımı” yanıtını verdi. Duygulu’nun “Bu teşhircilik midir?” sorusuna ise “Yani kim neyi görmek istiyorsa onu görüyor. Bence herkes kendi görmek istediğini görüyor” ifadelerini kullandı.

“Onlyfans’ı kapatmayı düşünüyorum”

Taşkın, kazancına ilişkin gelen sorular üzerine platformda aktif içerik üretmediğini söyledi:

“Bir yıldır yeni içerik üretmiyorum. Var olan içerikler üzerinden gelir elde ediyorum ama yakında kapatmayı düşünüyorum. Bu kolay para kazanmak değil. Her işin bir riski var, ben de kendi alanımda fedakarlık yapıyorum.”

“Cinsellik ilgimi çekmiyor”

Programın ilerleyen bölümünde konu cinselliğe gelince Taşkın, “Cinsellik benim ilgimi çekmiyor. İnsanlar aktif bir cinsel hayatım olduğunu düşünüyor ama öyle değil” açıklamasında bulundu.

“Hepimiz bedenimizi satıyoruz”

Serap Duygulu’nun “Bedeni tanıtarak para kazanmak nasıl tanımlanmalı?” sorusuna Taşkın şu sözlerle yanıt verdi:

“Modeller, oyuncular da bedenlerini satmıyor mu? Aynı şey aslında. Masabaşı çalışan da bedenini satıyor bence. Hepimiz bir şekilde bedenimizi satıyoruz.”