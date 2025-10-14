Son Mühür/ Merve Turan- Bir dönem “Basit Numaralar” adlı şarkısıyla yeniden adından söz ettiren Zerrin Özer, operasyon sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü. Sanatçının bu süreçte artan kaygı bozukluğu nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiği biliniyordu.

“Hayatıma sadık kalınarak senaryo yazılsın isterim”

Zerrin Özer, tedavi süreci sırasında yaptığı bir açıklamada vasiyetini de paylaşmıştı. Hayatının bir gün film haline getirilmesi halinde gerçeğe sadık kalınmasını isteyen Özer, “Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim” demişti.

“Cenazemde Janis Joplin çalsın”

Usta sanatçı, müziğe olan bağlılığını dile getirdiği açıklamasında, “Janis Joplin hayatımın kadını. Onun ‘Little Girl Blue’ şarkısı hayatımı anlatıyor. Cenazemde bu şarkının çalınmasını isterim. O çalsın cenazemde” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada son hali dikkat çekti

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafıyla sevenlerini hem duygulandırdı hem de umutlandırdı. Takipçileri, sanatçının paylaşımına “Sağlıklı ve huzurlu günler dileriz” yorumlarını yaptı.