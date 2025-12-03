Son Mühür- Aşk 101, Karagül, Bir Litre Gözyaşı, Darmaduman, Kızıl Goncalar ve Kuruluş Orhan gibi yapımlardaki performansıyla tanınan Mert Yazıcıoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık konuşuluyor. Aşk ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden genç oyuncunun geçmişte yaşadığı birliktelikler uzun süre magazin basınının gündeminde yer almıştı.

Yazıcıoğlu, bir dönem Afra Saraçoğlu ile yaşadığı olaylı ayrılıkla gündemi sarsmış, bu ilişkinin ardından adı Dilan Çiçek Deniz ile anılmıştı. Ancak bu birliktelik kısa sürede sona ermişti.

Ünlü rapçiyle 3 ay süren aşk iddiası

Kariyerine odaklandığını ve ilişkilere ara verdiğini açıklamasına rağmen, Mert Yazıcıoğlu’nun adı son olarak sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen ile anılmıştı. İkili arasında bir yakınlaşma olduğu iddiaları magazin kulislerinde dolaşırken, yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Genç oyuncunun, ünlü bir rapçiyle yaklaşık 3 ay süren bir ilişki yaşadığı ve ikilinin daha sonra yollarını ayırdığı ileri sürüldü. İlişkinin neden sona erdiğine dair herhangi bir açıklama ise yapılmadı.