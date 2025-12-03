Son Mühür- "Güneşin Kızları" , "Afili Aşk" ve "Aşk Mantık İntikam" gibi sevilen dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Dedesinin fotoğrafını paylaşarak acısını anlattı

Burcu Özberk, Instagram hesabından dedesine ait siyah beyaz bir fotoğraf yayınladı. Paylaşımında acısını açıkça dile getiren Özberk, şu ifadeleri kullandı:

“Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik.” Duygusal paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve taziye mesajı aldı.

Cenaze töreni bugün düzenlenecek

Ünlü oyuncu, paylaşımında dedesinin cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı. Cumhuriyet Yıldızlar’ın cenazesinin 3 Aralık günü öğle namazının ardından Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii’nden kaldırılacağını belirtti.

Hayranlarından taziye mesajları yağdı

Paylaşım sonrası sosyal medyada büyük üzüntü oluşurken, Özberk'in hayranları ve meslektaşları ünlü oyuncuya destek mesajları gönderdi.