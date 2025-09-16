Son Mühür- Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzalı projenin çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

İlk kare paylaşıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ekim ayında tamamlanması planlanan 8 bölümlük dizi, Disney Plus için özel olarak hazırlanıyor. İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerden ilk kare de izleyiciyle paylaşıldı.

Başrollerde Mert Ramazan Demir ve Miray Daner

Dizinin başrollerini son dönemin popüler isimleri Mert Ramazan Demir ve Miray Daner paylaşıyor. İkilinin ekrandaki uyumu, şimdiden merak konusu oldu. Senaryoyu Pınar Bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda başarılı isim Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

“Dünyayla Benim Aramda” evreninden yeni bir hikaye

“Bize Bi’şey Olmaz”, geçtiğimiz yıllarda büyük ses getiren “Dünyayla Benim Aramda” dizisinin dünyasından esinlenerek hazırlandı. Yeni dizide, aşkın farklı yüzleri izleyicilerle buluşturulacak.

Güçlü oyuncu kadrosu

Başrollerin yanı sıra dizide Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar ve Ece Sükan gibi birçok başarılı oyuncu da rol alıyor. Kadronun çeşitliliği, hikayenin farklı yönlerini derinlemesine aktaracak.

Dizinin konusu ne?

Dizi, birbirine taban tabana zıt iki karakter olan Lal ve Aktan’ın hikayesini anlatıyor. Günle gece kadar farklı olmalarına rağmen büyük bir aşka düşen ikili, çevrelerindeki engellere rağmen kopamaz. Aşkları hem masalsı hem de yıkıcıdır.

Hem büyüleyici hem de korkutucu yanları vardır. Ayrılmaya çalışsalar da birbirlerinden vazgeçemezler. “Bazı aşklar neden bitmiyor?” sorusuna yanıt arayan dizi, izleyiciyi aşkın masalsı ve karanlık yüzleriyle yüzleştirecek.

Yakında Disney+’ta

Merakla beklenen “Bize Bi’şey Olmaz”, çekimlerin ardından Disney+ ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonun en dikkat çekici yapımları arasında gösterilen dizi, romantik drama tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.