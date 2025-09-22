Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul’da yaşanan bir gelişme gündem oldu. Sadettin Saran’ın başkan seçildiği kongrede sarı-lacivertli formayı giyen futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın oy kullandığı görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Fenerbahçe tüzüğüne göre kulübün aktif sporcularının seçme ve seçilme hakkı bulunmuyor. 15’inci maddenin 6’ncı fıkrası ve 18’inci maddenin 2’nci fıkrasının (d) bendinde, kulüpte faal olarak görev yapan sporcuların genel kurula katılamayacağı ve oy kullanamayacağı açıkça belirtiliyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş’ın kongreye nasıl alındığı ve oy kullanmasının nasıl mümkün olduğu konusunda hem görevlilerden hem de Yönetim Kurulu’ndan izahat istedi. Kurulun olayla ilgili araştırma başlattığı bildirildi.