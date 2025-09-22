Son Mühür- Fenerbahçe’de olağanüstü seçimde başkanlığa seçilen Sadettin Saran, göreve gelir gelmez tartışmalı bir gündemin merkezine oturdu. Saran’ın sahibi olduğu bahis şirketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi.

TFF ve bakanlık hukukçuları süreci değerlendiriyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem TFF hem de bakanlık kanadıyla görüştüğünü belirtti. Işık, federasyonda konuyla ilgili olağanüstü toplantı yapılacağını duyurarak, “Bahis şirketinin doğrudan ya da dolaylı sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz.

Devir işlemi karmaşık, kapatma süreci nasıl olacak, bu aşamada başkanlık görevini sürdürebilecek mi? Hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor” ifadelerini kullandı.

Saran: “Şirket benim, gerekirse kapatırım”

Sadettin Saran ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada hisse devri için resmi başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, “Defalarca söyledim, yine söylüyorum; hisse devri için başvurduk ve kabul edileceğine inanıyorum. Ancak kötü niyetli bir yaklaşımla reddedilirse şirket benim, kapatırım” dedi.