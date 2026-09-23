Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin izni iptal etti. Kararla birlikte şirkete 27 Ekim 2022 tarihinde 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında verilen faaliyet izni yürürlükten kaldırıldı.

TCMB’nin kararı, 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Faaliyet izninin iptalinin 6493 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiği açıklandı.

Soruşturma başlatılmıştı

Papel, daha önce mali soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Papel, İstanbul merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para sistemi ve kripto varlıklar üzerinden aklandığı öne sürülmüştü. MASAK raporunda, 1,5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirtilen Papel'in Dubai, Gürcistan, Kıbrıs ve Avrupa bağlantıları mercek altına alınmıştı.

Soruşturma başlatılmasının ardından Papel'e kayyım atanmıştı.

Ne olmuştu?

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesi için 27 Ekim 2022 tarihinde izin verilmişti. TCMB’nin 23 Eylül 2026 tarihli kararıyla söz konusu faaliyet izni iptal edildi.