Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörizmin finansmanının önlenmesi ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanunlar kapsamında aldığı listeleme kararlarında, konu kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak alınması gereken tedbirler yayımlandı.

Düzenlemenin amacı, söz konusu listeleme kararları kapsamında yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanması gereken tedbirleri belirlemek olarak açıklandı.

Tebliğde, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili listeleme kararları ile bu kararlara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgilerin MASAK Başkanlığının internet sitesinde yayımlanarak duyurulacağı belirtildi.

İşlemler MASAK’a bildirilecek

Düzenlemede yükümlüler ile ilgili bölümde ise ilgili mevzuat kapsamında, listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle MASAK Başkanlığına bildirilmesi ve ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Düzenlemenin dayanağını ise Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik oluşturdu.