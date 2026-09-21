Bankacılık sektöründe genel müdürler arasında gerçekleştirilen ankete göre; Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, listede en başarılı isim olarak öne çıktı. Arslan’ın aldığı sonuç, uzun yıllardır kamu bankacılığının farklı kademelerinde sürdürdüğü kariyerini de yeniden gündeme getirdi.

Arslan’ın kariyeri

1971 yılında Ankara’da doğan Osman Arslan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamlayan Arslan, bankacılık kariyerine 1995 yılında Ziraat Bankası’nda başladı. Arslan 1998-2004 döneminde özel sektör bankalarında çeşitli yöneticilik görevleri de üstlendi.

Kamu süreci

Arslan, 2004 yılında Halkbank’a geçerek sırasıyla bölüm müdürlüğü, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunduktan hemen sonra Arap Türk Bankası’nda da genel müdürlük yaptı. Arslan 2012 yılında yeniden Ziraat Bankası’na geçerek burada finansal yönetim, uluslararası bankacılık ve bilgi teknolojileri yönetiminden sorumlu müdür yardımcılığı gibi görevler üstlendi.

2015 yılında Ziraat Katılım’ın kurucu genel müdürü olan Arslan, Haziran 2017 yılında ise Halkbank Genel Müdürü ve yönetim Kurulu Üyesi olarak görevi aldı. Yaklaşık 9 yıllık görev süresinin ardından Arslan’ın Vakıfbank serüveni başladı.

Vakıfbank yönetimine geçti

Arslan’ın Vakıfbank’a geçişi 9 Nisan 2026’da oldu. Bankanın aynı tarihte gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Arslan, genel müdür seçildi ve görevine başladı.