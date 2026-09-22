Son Mühür- ABD ve İran arasında 28 Şubat'ta patlayan gerilim Brent petrol fiyatlarını hızlı bir şekilde 100 doların üzerine çıkarmıştı.

Hürmüz Boğazı merkezli gerilimin sona ereceğine dair umutların bir kaç kez boşa çıkmasının ardından umutları yeşerten iki hamle üst üste geldi.

İran yönetiminde uzlaşıya en yakın isim olarak görülen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nın 81'inci oturumuna katılmak için New York'a gitme kararı vermesinin ardından ABD Başkanı Trump'la perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD'ye karşı en radikal kesim olarak öne çıkan İran Devrim Muhafızları'nın, ülke menfaatleri için ABD'yle görüşebiliriz açıklaması Orta Doğu'da tansiyonun hızlı bir şekilde düşmesine kapı araladı.

Yüzde 5'in üzerinde değer kaybı...



Ukrayna-Rusya savaşında rafinerilerin zarar görmesinin ardından artan dizel rafine fiyatlaarının etkisiyle hızla prim yapan TÜPRAŞ, İran'dan gelen olumlu sinyallerin ardından sert düşüşlere tanık oldu.

Güne 411 liradan başlayan TÜPRAŞ hissesi yüzde 5in üzerinde değer kaybıyla 389.75 liraya kadar geri çekildi.

TÜPRAŞ için Borsa İstanbul yönetimi devre kesici uygulamasına gitti.