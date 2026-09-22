İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasaları kapsamında düzenlenen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Tera Yatırım yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.

Beş şüphelinin tutuklanma talebiyle sevk edildiği ve sorgularının devam ettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova’nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasınada karar verilen soruşturmada, MASAK tarafından bazı şirket yöneticilerinin para hareketleri de incelemeye alındı.

Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin 2024’ten itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin incelenmesi talimatı verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş isim arasında yer alan Tezmen, Turhan, Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin’in adli işlemleri sürerken, soruşturmanın mali hareketler ve sermaye piyasası işlemleri yönünden çok yönlü devam ettiği açıklandı.

