Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,27 puan artışla günü yüzde 0,40 değer kazanarak 13.337,69 puandan tamamladı.

Endeks, günü tamamı Varlık Fonları alımı ile yüzde 2.8 eksiden yüzde 0.4 artıya geçerek kapattı.

Satış tarafında çok sayıda kuruma yayılmış 22 Milyar lirayı kamu fonları olarak bilinen Varlık Fonları, Ziraat aracılığı ile tek başına karşıladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

Günün toplam işlem hacmi 187,7 milyar olarak kayıtlara geçti.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.76'lık düşüşle 13.236 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.600 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Petrolün ateşi düşüyor...



Suudi Arabistan'ın bu ay geçen ayın çok üzerinde petrolü Hürmüz'den geçirdiğini duyurması ve New York'ta ABD ve İran arasında bir görüşme ihtimali savaş priminin bir kısmını bir eritmeyi başardı.

105 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 103,87 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım ayı vadeli varil fiyatı, yaklaşık yüzde 4 azalarak 99,75 dolar oldu.

Ukrayna'nın Rusya'nın rafinerilerini hedef alan saldırıları sonrası yükselen dizel rafineri marjlarının geri çekilmesi halinde küresel piyasalarda bir miktar rahatlama olabileceğine işaret ediliyor.



Bitcoin, altın, gümüş...



Hızlı yükselişinin ardından bir miktar geri çekilen Bitcoin 85 bin 317 dolardan,

yatay bir seyir izleyen ons altın 4 bin 319 dolardan,

gram altın 6 bin 778 liradan ve gümüş 65.49 dolardan işlem görüyor.

