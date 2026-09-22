Uşak Seramik Sanayi A.Ş.’nin (USAK) ihraç ettiği TRFUSAK92614 ISIN kodlu finansman bonosunda 22 Eylül 2026 tarihinde yapılması planlanan itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirilemedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan bildirimde, söz konusu ödemelerin ihraççı kuruluş tarafından ödeme tutarının aktarılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği belirtildi.

40 milyon TL’lik bono

KAP kayıtlarına göre söz konusu finansman bonosunun nominal büyüklüğü 40 milyon TL. Bononun vadesi 22 Eylül 2026 olarak belirlenmişti.

Finansman bonosunda aylık kupon ödemesi öngörülürken, 22 Eylül’de dokuzuncu kupon ödemesiyle birlikte anaparanın da itfa edilmesi planlanıyordu.

Şirket, aynı bonoya ilişkin daha önceki kupon ödemelerini gerçekleştirmişti. KAP kayıtlarında 26 Ocak’ta başlayan ödeme takviminde önceki kuponların ödendiği görülüyor. Bu nedenle 22 Eylül’deki gelişme, söz konusu finansman bonosunun ödeme takvimindeki ilk aksama olarak öne çıkıyor.

Bir hafta önce başka bonosunun kuponunu ödemişti

Uşak Seramik’in farklı bir borçlanma aracı olan TRFUSAKK2619 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin altıncı kupon ödemesi ise 14 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Bu bononun nominal büyüklüğü 380 milyon TL olurken, vade tarihi 11 Kasım 2026 olarak açıklanmıştı.

22 Eylül’de vadesi gelen 40 milyon TL’lik bonoda ödeme tutarının aktarılmaması, şirketin borçlanma araçlarına ilişkin ödeme takvimini yatırımcıların yakın takibine taşıdı.

Uşak Seramik’ten söz konusu ödemenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.