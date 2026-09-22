Döviz kurları ile uluslararası piyasalardaki ons değerinden doğrudan etkilenen altın piyasasında 22 Eylül 2026 Salı gününe ait veriler netleşti. Birikimlerini güvenli limanda değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar, bilhassa iç piyasadaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Küresel enflasyon beklentileri ve majör merkez bankalarının uyguladığı para politikalarının yarattığı baskı, altının kısa vadedeki seyri üzerinde belirleyici rol üstleniyor.

22 EYLÜL GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

Yatırım araçları arasında her dönem popülerliğini koruyan altının iç piyasadaki güncel alış ve satış tabelası şekillendi. Mevcut verilere göre gram altın 6.800 TL bandındaki seyrini koruyor. Güncel olarak gram altının alış değeri 6.820,26 TL iken, satış değeri 6.821,14 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altında ise alış tutarı 10.911,75 TL, satış tutarı da 11.151,99 TL olarak kaydedildi.

Diğer altın türlerindeki tablo ise şu rakamlardan oluşuyor:

Yarım altın: Alış 21.745,21 TL – Satış 22.293,62 TL

Tam altın: Alış 43.647,03 TL – Satış 44.470,83 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.652,03 TL – Satış 44.470,83 TL

FED'İN FAİZ ARTIRIMI ALTININ YÖNÜNÜ NASIL ETKİLEDİ?

Değerli metalin borsalardaki grafiğini çizen en önemli temel faktörlerin başında, ABD dolarının küresel piyasalardaki gücü ve Fed'in attığı para politikası adımları geliyor. Bilindiği üzere Amerikan Merkez Bankası, 16 Eylül tarihindeki son toplantısında politika faizlerini 25 baz puan yukarı çekme kararı almıştı. Faiz oranlarının yüksek seviyelerde korunacağı beklentisi ve dolar endeksinin değer kazanması, faiz getirisi sunmayan altının diğer yatırım enstrümanları karşısındaki yükseliş ivmesini sınırlandıran ana etken olarak öne çıkıyor.

ONS ALTINDAKİ HAREKETLİLİK ULUSLARARASI PİYASAYA NASIL YANSIDI?

Uluslararası borsalarda altının ons değeri ise 4.300 dolar sınırının üzerindeki tutunuşunu sürdürüyor. Reuters kaynaklı verilere göre spot ons altın, faiz kararının yarattığı rüzgârla 21 Eylül'de %0,6 oranında bir geri çekilme yaşayarak 4.349,94 dolar seviyelerine kadar inmişti. Yeni günde tablolara yansıyan rakamlara bakıldığında, ons altının alış fiyatı 4.342,69 dolar, satış fiyatı ise 4.343,42 dolar seviyelerinde seyrediyor. Uzmanlar, değerli metal piyasasında kesin bir yükseliş tahmini yürütmek yerine yatırımcıların enflasyon verilerini ve merkez bankası kararlarını yakından takip etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.