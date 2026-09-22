Fon soruşturması kapsamında tespit edilen yeni mali hareket, MASAK tarafından durduruldu. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankasının 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli hesabına 2 milyar TL aktarmak üzere işlem başlattığı belirlendi.

Tarihli taahüt

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba geçmediği ancak tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı açıklandı.

2 milyar TL’lik işlem

Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

Edinilen bilgilere göre; söz konusu işlemin mahiyeti “swap işlemi” olarak aktarıldı. BD işleme karşılık olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediğini ve bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu ifade edildi.

MASAK işlemi durdurdu

Yapılan tespitlerin ardından MASAK, Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek üzere yapılan 2 milyar TL’lik işlem durduruldu.

İşlem ilişkin soruşturmanın ve işlemlerin sürdüğü belirtilirken, holdinglere ait mali transferlerin de yakından takip edilmeye devam edileceği aktarıldı.