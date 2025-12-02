Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından zorunlu karşılıklar hakkında değişikliğe gidildi. Tebliğ, 2 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Sadeleşme adımları kapsamında yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidilirken, yeni düzenlemeler ise 16 Ocak 2026 tarihinde yapılacak tesis döneminden itibaren geçerli olacak.

Değişikliğin detayları belli oldu!

Yapılan değişiklikler çerçevesinde; döviz mevduat ve katılım fonlarında vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda zorunlu karşılık oranında değişiklik yapıldı. Oran, yüzde 32'den yüzde 30'a çekildi. Daha uzun vadeli hesaplarda ise, yüzde 24-28 aralığında olan oran, yüzde 26'ya yükseltilmiş oldu.

Kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesapların zorunlu karşılık oranında da değişiklik gerçekleşti. Oran, yüzde 28'den yüzde 30'a yükseltilirken, daha uzun vadeli hesapların oranında ise yüzde 24-28'den yüzde 26'ya yönelik bir değişiklik gerçekleşti.

Diğer yabancı para yükümlülüklerinde de değişiklik gerçekleşti. Özellikle uzun vadelerdeki sadeleşme dikkat çekti. Bir yıla kadar vadede oran yüzde 21 olarak korundu. İki yıla kadar vadede ise oran, yüzde 16'dan yüzde 10'a indirildi. 3 yıla kadar vadede yüzde 11'den yüzde 8'e yönelik bir indirme gerçekleşirken, 5 yıla kadar vadede ise yüzde 7'den yüzde 3'e indirildi. ,,

Beş yıldan uzun vadede de değişiklik yapıldı. Mevcut oran olan yüzde 5, tamamen kaldırıldı ve yüzde 0'a indirilmiş oldu.