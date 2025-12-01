Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdüğünü, ancak tarım sektörünün iklim koşullarının etkisiyle yüzde 12,7 daraldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, tarımın alt bileşenleri olan hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde artış gözlendiğini ancak bitkisel üretimde yaşanan olağanüstü iklim koşullarının sektörü aşağı çektiğini vurguladı.

İklim şokları bitkisel üretimi etkiledi

Yumaklı, yılın ilk 6 ayında yaşanan zirai don olaylarının sert kabuklu meyve üretiminde ciddi kayıplara yol açtığını, geniş alanlarda etkili olan kuraklığın ise tahıl ve tarla bitkileri rekoltesini düşürdüğünü ifade etti. Bu olumsuzlukların tarımsal üretime etkisinin üçüncü çeyrek GSYH verilerine de yansıdığını belirten Yumaklı, ortaya çıkan tablonun yapısal değil, tamamen mevsimsel ve iklimsel bir dalgalanma olduğunu söyledi.

“Gıda arz güvenliğinde risk yok”

Tarım sektörünün güçlü altyapıya sahip olduğunu belirten Bakan Yumaklı, Türkiye’nin gıda arz güvenliğinde herhangi bir tehdit bulunmadığını dile getirdi.

Yumaklı, “Geniş ürün deseni, modern tedarik zinciri ve güçlü üretim altyapısı sayesinde tarım sektörümüz dönemsel kayıpları hızla telafi edebilecek kapasitededir” ifadelerini kullandı.

Zirai don zararları için 46,1 milyar lira ödeme

Bakan Yumaklı, tarımsal üreticilerin karşılaştığı zararların karşılanması için hızlı adımlar attıklarını belirterek, zirai dondan etkilenen üreticilere toplam 46,1 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Ayrıca tarımsal sulama yatırımlarının devam ettiğini, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırıldığını ve su verimliliği politikalarının kesintisiz sürdürüldüğünü söyledi.

“Üretimi artırmaya yönelik kararlılığımız kalıcıdır”

Bakan Yumaklı, yerli ve sertifikalı tohum-fide-fidan kullanımının artırıldığını, hastalık ve zararlılara karşı erken uyarı ve müdahale sistemlerinin aktif şekilde işletildiğini, üretim kayıplarını azaltmaya yönelik tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

“Üreticiyi merkeze alan destek politikalarımız sürecek. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen vatandaşlarımızın kaliteli, güvenilir ve yeterli gıdaya erişimi her koşulda teminat altındadır” diyen Yumaklı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Türkiye tarımı güçlüdür. Bugün karşılaşılan mevsimsel etkiler geçicidir. Tarımsal üretimi artırma ve altyapımızı güçlendirme konusundaki kararlılığımız ise kalıcıdır.”