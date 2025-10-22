Son Mühür - Merkez Bankası, yeni 20 liralık banknotları tedavüle sokma kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotlar kullanıma sunulacak.

Farkı ne olacak?

Şu anda kullanılan 20 liralardan farkı sadece üzerlerindeki imzalar olacak. Yeni 20 liralar, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzalarını taşıyacak şekilde yeniden tasarlandı.

Tamamen aynı olacak

Bahsi geçen banknotlar, üzerlerindeki imzalar hariç olmak üzere boyutları, ön ve arka yüz tasarımları ile genel özellik ve görünümleri açısından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yeni tertip banknotlar, eski tertip banknotlarla birlikte tedavülde bulunacak.