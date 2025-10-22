Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Ekim Çarşamba tarihli hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü (Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri, Samsun’un doğusu, Adana’nın güneyi, Hatay’ın kuzeyi ve Edirne’nin güneyinde etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey bölgelerde biraz artması, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Muğla ve çevresi için kritik uyarı
Meteoroloji, Muğla çevresinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
22 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa 24°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Çanakkale 21°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- İstanbul 20°C – Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası aralıklı sağanak yağışlı
- Kırklareli 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
- Afyonkarahisar 20°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- Denizli 25°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- İzmir 24°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Muğla 21°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
AKDENİZ
- Adana 27°C – Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Antalya 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Hatay 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Dörtyol ve Erzin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Isparta 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
- Ankara 19°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Eskişehir 22°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- Konya 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Sivas 19°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
- Bolu 19°C – Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Düzce 22°C – Parçalı bulutlu
- Sinop 24°C – Parçalı bulutlu
- Zonguldak 19°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Rize 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Samsun 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı
- Trabzon 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
- Erzurum 16°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- Kars 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Malatya 20°C – Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- Van 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Gaziantep 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Mardin 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Siirt 20°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı