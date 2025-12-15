Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, “Güllü” sahne adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra hakkında ev hapsi kararı verilen Sultan Nur Ulu’nun savcılıktaki ayrıntılı ifadesi dosyaya girdi.

Olay 26 Eylül’de Çınarcık’ta meydana geldi

Şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki 6 katlı binada bulunan evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Gül Tut’un cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası gözaltılar geldi

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, daha önce verdikleri ifadelerde çelişkiler bulunduğu belirtilen Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da bavullarla yakalanarak gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi.

“O gün evde beraberdik, sohbet ettik”

Savcılık ifadesinde olay gününü anlatan Sultan Nur Ulu, eve geldiklerinde Gül Tut’un evde olduğunu, birlikte sohbet ettiklerini ve bakıcı görüşmesi üzerine konuşulduğunu belirtti. Yemek siparişi verildiğini, ardından Gül Tut’un duşa girdiğini, daha sonra birlikte film izlemeye karar verdiklerini ifade etti.

Telefon görüşmeleri nedeniyle film kapatıldı

Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter’in telefonla görüşmek için sık sık odasına gidip gelmesinin Gül Tut’u rahatsız ettiğini, bu nedenle filmin kapatıldığını anlattı. Telefon görüşmelerinin Tuğyan’ın sevgilisi Kervan ile yapıldığını, ancak Gül Tut’un bu duruma genel olarak mesafeli olduğunu söyledi.

“Müzik açtık, eğlenceli vakit geçirdik”

Film sonrasında müzik açıldığını ve birlikte eğlenceli vakit geçirildiğini belirten Ulu, bir süre sonra Tuğyan ile odaya geçtiklerini, müzik eşliğinde dans ettiklerini ifade etti. Bu sırada Gül Tut’un da odaya geldiğini ve birlikte oynadıklarını söyledi.

“Gül tut cam tarafına doğru eğilmişti”

İfadesinin en kritik bölümünde Sultan Nur Ulu, olay anına ilişkin gördüklerini detaylı şekilde anlattı. Ulu, Gül Tut’un yüzünün cama dönük ve dışarıya doğru eğilmiş halde olduğunu gördüğünü, Tuğyan Ülkem Gülter’in ise annesini arkadan, kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafifçe yukarı çektiğini ifade etti.

“Çektikten hemen sonra düştü, düşüş anını gördüm”

Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde şu anlatıma yer verdi:

Tuğyan’ın annesini bu şekilde çektikten hemen sonra Gül Tut’un düştüğünü, düşüş anını bizzat gördüğünü, olay sırasında herhangi bir söz duymadığını belirtti.

“Şoktaydım, tepki veremedim”

Olayın ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in bağırarak yardım istediğini, kendisinin ise şok içinde kaldığını ifade eden Ulu, daha sonra hastaneye götürüldüklerini, yaşananların etkisiyle uzun süre kendine gelemediğini anlattı.

“Korktuğum için kimseye anlatamadım”

Sultan Nur Ulu, güçlü bir aile yapısından çekindiğini ve başına gelebileceklerden korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi. Bu süreçte kendisine yönelik tehdit algısı oluştuğunu, olaydan sonra Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisine, “Ben yanarsam ikimiz de yanarız” dediğini iddia etti.

“Üzerime suç atılmasından endişe ettim”

Ulu, bu sözler nedeniyle daha da korktuğunu, suçun kendisine yüklenebileceği endişesiyle olaydan uzaklaşamadığını, İstanbul’a birlikte gitmelerinin de bu korkudan kaynaklandığını savcılığa aktardı.

“Babam dahil kimseye gerçeği anlatmadım”

İfadesinde babası Arif Ulu’ya da olayın gerçeğini anlatmadığını belirten Sultan Nur Ulu, babasının dosyada yer alan bazı beyanlarının kendi anlatımıyla ilgisi olmadığını, bunları neden söylediğini bilmediğini ifade etti.

“Plan yoktu, ani gelişti”

Tuğyan Ülkem Gülter ile Gül Tut’u öldürmeye yönelik herhangi bir plan yapmadıklarını söyleyen Ulu, olayın aniden geliştiğini, öncesinde büyük bir tartışmaya tanıklık etmediğini dile getirdi.

“Kırgınlıkların etkisi olabileceğini düşünüyorum”

Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini öldürme nedeninin çocukluğundan bu yana biriken kırgınlıklar olabileceğini düşündüğünü, bu değerlendirmeyi de Tuğyan’ın olaydan sonra kendisine anlattıklarına dayandırdı.

“Doğruları anlattım, vicdanen rahatladım”

İfadesinin sonunda Sultan Nur Ulu, bugün gerçeği anlattığını, vicdanen rahatladığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.