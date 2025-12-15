Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan iyileştirme ve güvenlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremde ağır hasar gören yapıların kontrollü şekilde yıkılmasıyla birlikte ilçe genelinde güvenliğin sağlanması hedefleniyor.

İlçe merkezinde 18 hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında riskli olduğu belirlenen binalar için yıkım süreci hız kazandı. Camikebir, Camicedit ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan, 1 ile 6 kat arasında değişen toplam 18 bina, geniş güvenlik önlemleri alınarak kontrollü biçimde yıkıldı. Çalışmalar sırasında çevrede yaşayan vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Metruk yapılar tek tek temizleniyor

Sındırgı Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde tehlike arz eden metruk binalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçenin önemli arterlerinden biri olan Camicedit Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi üzerinde bulunan ve risk oluşturduğu tespit edilen 4 metruk bina yıkıldı.

Yıkım sonrası cadde yeniden güvenli hale getirildi

Yıkım işlemlerinin ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kısa sürede kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Ahmet Refik Paşa Caddesi yeniden güvenli ve kullanılabilir hale getirildi.

Çalışmalar kırsal mahallelerde de devam ediyor

Yetkililer, hasar tespit ve yıkım çalışmalarının yalnızca ilçe merkeziyle sınırlı kalmadığını, kırsal mahallelerde de eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Riskli yapıların belirlenen planlama çerçevesinde aşamalı olarak yıkılmaya devam edeceği ifade edildi.

“Daha güvenli bir Sındırgı için titiz bir süreç yürütülüyor”

Yetkililer, depremin ardından Sındırgı’nın daha güvenli bir yerleşim alanı haline gelmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. İlçe genelinde yürütülen yıkım ve temizlik faaliyetlerinin, olası yeni risklerin önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

İlçede yeniden ayağa kalkma umudu güçleniyor

Depremin izleri silinmeye çalışılırken, Sındırgı’da yaşayan vatandaşlar da bir yandan günlük yaşamın normale dönmesini, diğer yandan daha sağlam ve güvenli bir ilçe inşa edilmesini umut ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sındırgı’nın geleceğe daha güçlü hazırlanması hedefleniyor.