Son Mühür- 1980'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan ve rekorlarını her geçen gün yenileyen altın 21 Ekim Salı günü yüzde 7'ye yakın düşüş yaşamıştı.

Rekor seviyesi olan 4.381 dolardan 4.126 dolara kadar geri çekilen ons altının düşüşünün konuşulduğu süreçte Merkez Bankası'nın 2.5 ton altın sattığı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerinde 2.5 tonluk düşüşü Merkez ilk kez altın satıcısı konumuna geldi olarak iddiasına ekonomist İris Cibre, ''Merkez Bankası Altın satmadı.'' sözleriyle nokta koydu.



Rezerv düşmedi, arttı...



''Merkezin net altını aslında 14,94 ton arttı!'' hatırlatmasında bulunan Cibre,

''Detaya girip hesapladım;

Nasıl düşmüş görünüyor anlatayım!

Merkez Bankasının Haftalık vaziyette açıkladığı 2.5 Ton düşen rakam brüt altın rezervi.

Yani, yükümlülükler düştüğünde de, brüt rezerv düştüğünden, 2,5 ton altın da satılmış gibi görünüyor.



TCMB nette alıcı...



Düşen yükümlülükler;

Bankacılık sektörü Altın mevduatı ve dolayısıyla da altın zorunlu karşılıkları, toplam 17,44 ton düşüyor

Sonuç olarak, netleştirince brüt rezerv de 2,5 Ton düşmüş oluyor.

Sonuç itibariyle TCMB 2025'te nette 41,4 Ton Altın almış

2022'den beri de TCMB nette alıcı.'' mesajı verdi.