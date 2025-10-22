Son Mühür- Altın, son dönemde ulaştığı rekor seviyelerin ardından değer kaybını sürdürüyor. Değerli metal, beş yılın en sert günlük düşüşlerinden birini yaşarken, iç piyasada gram altın fiyatları da geriledi.

Bu sabah itibarıyla gram altın 5.587 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.134 dolar civarında seyrediyor. Gram altın, bir günde yaklaşık 500 TL değer kaybederken, çeyrek altın 10.000 TL sınırının altına inerek 9.128 TL’den alıcı buluyor.

Kar satışları ve ticaret iyimserliği etkili

Altındaki düşüş, yatırımcıların rekor sonrası kar satışına yönelmesi ve ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu sinyallerle hız kazandı. Uzmanlar, altındaki değer kaybının küresel ticaret gerilimlerinin hafifleyeceğine dair beklentiler ve ABD enflasyon verileri öncesi temkinli yaklaşımlardan kaynaklandığını belirtiyor.

Bu yıl altın yüzde 56 değer kazandı

2025 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 56 değer kazanan altın, Pazartesi günü ons başına 4.381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Artışta; jeopolitik belirsizlikler, faiz indirimine dair beklentiler ve merkez bankalarının yoğun alım faaliyetleri etkili oldu.

Ons altında beş yılın en sert düşüşü

Salı günü ons altın, yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek Ağustos 2020’den bu yana en keskin günlük düşüşünü kaydetti. Bu sabah ise sınırlı bir toparlanma ile 4.134 dolar civarında işlem gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,4 artışla 4.124,10 dolardan alıcı buldu.

Gram ve çeyrek altın fiyatları geriledi

Ons altındaki değer kaybı, iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın güne 5.569 TL’den başlarken, gün içi en yüksek 5.595 TL, en düşük 5.403 TL seviyelerini gördü.

Dün 5.898 TL’ye kadar çıkan gram altın, gün içinde 5.403 TL’ye gerileyerek yaklaşık 500 TL kayıp yaşadı. Kapalıçarşı’da ise gram altın 6.087 TL, çeyrek altın 9.925 TL, Ata altın 39.527 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları ise 8.150 TL’den güne başlarken, gün içinde 9.149 TL’ye kadar yükseldi, sabah itibarıyla 9.128 TL seviyesinde işlem görüyor.