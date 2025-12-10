Son Mühür- Bu yıl içinde yukarı yönlü hareketlenen Bitcoin 7 Ekim tarihinde tarihi zirvesine ulaşarak 126 bin doların üzerinde çıkmıştı.

Bu tarihten sonra küresel alımların yavaşlaması, ETF alımlarının beklnenden düşük olması gibi nedenlerle yüzde 30'u aşan geri çekilme yaşayan Bitcoin 84 bin dolara kadar inmesinin ardından yeniden tırmanışa geçerek 90 bin doların üzerine yükselmişti.

Bitcoin'in en ateşli savunucularından biri olan Standard Chartered, kripto para piyasalarındaki satış dalgasının ciddiyetini vurgulamak amacıyla 2025 ve 2026 yılları için fiyat tahminlerini yarıya indirdi.

Yıl sonu hedefi 100 bin dolar...



Bankanın dijital varlıklar araştırmalarından sorumlu küresel başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin fiyatlarının 2025 yılının sonuna kadar 100.000 dolar civarına, gelecek yılın sonuna kadar ise 150.000 dolara ulaşmasını beklediğini, bu rakamların önceki tahminlerinin yarısı olduğunu söyledi.



Ona göre, bu yeniden değerlendirme, beklenen talepteki bir değişimi yansıtıyor. Gelecekteki alımların, şirketlerin bilançolarına Bitcoin eklemesinden ziyade, ağırlıklı olarak borsa yatırım fonları tarafından yönlendirilmesi muhtemel.

Kendrick hâlâ Bitcoin'in 500.000 dolara ulaşabileceğine inandığına dikkat çekse de bunun 2030'da gerçekleşmesini beklediğini belirtiyor.

Kendrick daha önce Bitcoin'in 2028'de bu seviyeye gelebileceğini duyurmuştu.