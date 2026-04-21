Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'ın da bulunduğu dört sanık hakkında casusluk suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kurucusu olduğu Tele 1 televizyonuna kayyum atanarak TMSF'ye geçmesinin ardından 28 milyon lira bedelle ihale edileceğine dair haberlere Merdan Yanardağ'dan tepki geldi.

''Kamuoyuna zorunlu açıklama ve bir çağrı'' başlıklı bir metin paylaşan Yanardağ,

''Tele bire kayyum atayan iktidar, şimdi de TMSF eliyle satışa çıkararak kanalımız yağmalamaya ve yandaşları peşkeş çekmeye çalışıyor.

Halkın desteği ve dostlarımızın katkıları ile mali ambargoları boşa çıkaran, dahası en büyük dört haber kanal arasına girerek büyük bir başarı kazanan Tele1, 28 milyon TL’ye ihaleye çıkarılıyor.

Hepimizin alın terini...



Bu fiyat Tele1’in üç aylık işletme giderinden daha azdır. Çalışanlarımızın beş aylık maaş tutarı(geçen yıl) daha fazlaydı. Biz ücretleri hiç aksatmadan ödedik. Şimdi hepimizin alın terini, emeğini, akıl ve irade ile yarattığımız değeri yok pahasına yandaşa transfer etmek istiyorlar'' hatırlatmasında bulundu.

Yalan ve iftiraya dayalı” casusluk” kumpas amacı böylece bir kez daha tartışmasız şekilde gözler önüne serildi. Amaç Tele1’e çökmek susturmaya çalışmaktı vurgusunda bulunan Yanardağ,

''Biz susmadık, ama onlar Tele1’i yağmalama ısrarını sürdürüyor. Kanalımızı yok pahasına satıp borçları da bize yıkmak istiyorlar.

Çok net; 28 milyon lira bir yağma fiyatıdır. Burada ilk kez bir bilgiyi açıklayacağım: geçen yıl Tele1’e bu paranın 15 katı teklif edildi satmadık. Fiyatın istersek daha yukarıya çıkarabileceği bilgisi de geldi.

O teklifi kabul etmedik...



Daha önce kanalın yüzde 50’sine bile kayyım ve TMSF’nin ihale başlangıç fiyatının yaklaşık on katı önerildi. Tele birin topluma, izleyicileri ve çalışanlarına ait olduğuna inandığımız için kabul etmedik.

Eğer satsaydık ben tutuklanmaya bilirdim. Zaten teklif sahipleri çok dolaylı şekilde ”Artık biraz rahat yaşamayı hak ettiğimi” söyleyerek uyarı da yapmışlardı. Alacağımız parayla, istersek daha sonra başka bir medya organı kurabilirdik vb. Sözüm ona, “ dostça” tekliflerdi bunlar.

Biz HAYIR dedik, uygun bulmadık.

Ne para ne baskılar...



Tele1 bir ticari kuruluş değil, halktan yana yayıncılık yapmayı ilke edinen bağımsız bir sosyal sorumluluk girişimiydi. Gazetecilik etiği ve ilkeleri bizim için temel ölçüyü. Ne para ne de baskıyla bizi teslim alabilirlerdi.

Bütün namuslu insanlara, medyadaki dostlarımıza, iş dünyasını, Cumhuriyetçilere ve topluma çağrı yapıyorum; Tele birin yağmalanması na engel olalım, bize sahip çıkın!'' çağrısında bulundu.