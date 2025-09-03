Olay, 1 Eylül’de saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi’nde meydana geldi. Şapkalı 2 kişi, Başkan Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı birinci kattaki evin balkonuna molotofkokteyli attı. Çıkan yangın çevredekiler tarafından söndürüldü, ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde siyah giyimli 2 kişinin saldırı için hazırlık yaptığı, molotofkokteylini attıktan sonra bölgeden kaçtığı görüldü. Saldırganlara ait eşyalar, yaklaşık 300 metre uzaklıkta, Güneş Evi Parkı yakınındaki bir evin bahçesinde bulundu.

6 saat içinde yakalandılar

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.D.K. (16) Menteşe Kent Meydanı’nda saat 02.00’de, M.C.Ç. (15) ise evinde saat 04.15’te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından tutuklandı. İki şüphelinin olay öncesi bir zincir marketten 5 kolonya şişesi çaldığı da belirlendi.

Talimat yurt dışındaki suç örgütü liderinden

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin banka hareketleri, telefon görüşmeleri, sosyal medya yazışmaları ve ifadeleri üzerinden, saldırı talimatının yurt dışında yaşayan ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan O.K.’den geldiğini tespit etti. Savcılık, O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.