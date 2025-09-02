Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dede ve büyükannesinin evinin balkonuna molotoflu saldırı düzenleyen 16 ve 15 yaşındaki iki çocuk polis tarafından yakalandı.

Polis ekipleri hızlıca harekete geçti

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı araştırmanın devam ettiğini açıkladı.