Bodrum’da 2 turizmci aynı hafta intihar etti

Son Mühür- Bodrum’da turizm camiasını derinden sarsan iki intihar olayı yaşandı. İlk olayda, turizm acentesi işletmecisi ve bölgede “Gümbetli Ahmet” olarak tanınan Ümit Çeviren (49), evinin balkonunda kendini asarak yaşamına son verdi.

Çeviren’in uzun süredir borçlarla mücadele ettiği ve çevresine sıkıntılarından bahsettiği öğrenildi.

Geride bir liste bıraktı

Aradan çok geçmeden bir başka trajedi yaşandı. Bodrum’da kafe işleten İrfan Dikmen (46), iş yerinde tabancayla intihar etti. İki çocuk babası olan Dikmen’in geride bıraktığı notta borç ve alacak listesi bulundu.

İşletmeler ayakta kalmakta zorlanıyor

Art arda gelen intiharlar, turizm sektöründe yaşanan ekonomik dar boğazı bir kez daha gözler önüne serdi. Sezonun düşük gelirlerle kapanması, artan maliyetler ve borç yükü yüzünden birçok işletmenin ayakta kalmakta zorlandığı belirtiliyor.

Turizm temsilcileri, yaşananların sadece bireysel trajedi olmadığını vurgulayarak, “Bodrum’da her gün yeni bir işletme kapanıyor. Ekonomik destek sağlanmazsa bu tür acı haberler artabilir” değerlendirmesinde bulundu.