İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi’nin temelini attığı yağmur suyu projesinin finansmanının İzmir’e kazandırılmasında AK Parti hükümetinin öncülük ettiğini belirtti. Yıldız, kredi sürecinin her aşamasında sahada aktif olan AK Parti milletvekillerinin İzmir’e hizmet gelmesi için sorumluluk aldığını ifade ederken, CHP milletvekillerini ise iç siyasi çekişmelerle meşgul olmakla eleştirdi. Yıldız, konuşmasında CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’a da yanıt verdi ve Arslan’ın geçmiş süreci hatırlamakta zorlandığını belirtti, “AK Parti milletvekilleri, İzmir’e hizmet gelsin diye sorumluluk alırken; CHP milletvekilleri delege kavgasıyla, koltuk hesaplarıyla ve kooperatif mağduriyetlerinin hamiliğiyle meşgul olmuştur” dedi.

"Sizin vekilleriniz delege kavgası peşinde"

Yıldız, İZSU Genel Müdürü’nün konuşmasında projenin İller Bankası’ndan sağlandığı bilgisini verdiğini ancak bunun eksik bilgi olduğunu söyledi. Yıldız, projenin finansmanının Dünya Bankası ile Çevre Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında olduğunu ve garantörlüğünün Bakanlık tarafından üstlenildiğini vurguladı.

Yıldız, projeye ilişkin kredi paketinin büyüklüğüne ve dağılımına dikkat çekti:

"O gün çıkan kredi paketinin tam 110 milyon Euro’sunu... Yani bugün temel attığınız konuyu, bugün 3 milyarını yaptınız. Biz 5.5 milyar verdik. Körfezi temizlemeye katkıdır. Siz körfezi kirletmeyi daha hala durduramadınız. Bu 25 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatası. Kastamonu şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 25 milyon euro vermişiz. Antalya Cumhuriyet Halk Partisi'nde 52 milyon euro vermişiz. Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 milyon euro vermişiz. Bursa Cumhuriyet Halk Partisi'nde 10 milyon euro vermişiz. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nde 170 milyon euro kaynak vermişiz. Peki biz Konya'ya ne vermişiz biliyor musunuz? 4 milyon euro. Bu paketin dağıtıldığı 10 ilde Sayın Başkan, CHP'li altı belediye var ve AK Partili üç belediye var, bir de Milliyetçi Hareket Partili belediye var. AK Partili belediyelerin toplam Bakanlıktan aldığı kaynak 29 milyon euro iken, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin aldığı kaynak 185 milyon euro. Nerede engelleme? Ve burada hem de açık ara önde koşan il İzmir. Bizim milletvekillerimiz, Atilla Bey, Ceyda Hanım, Eyüp Bey, İl Başkanımız, teşkilatımız, daha önceki vekillerimiz, şimdiki vekillerimiz katkı koymuş, İzmir'e bastırmış, ağırlık yapmış. Bakın bu kaynağa, Dünya Bankası'nın bireysel sağladığı kentsel dönüşüm için 330 milyon euro'yu da katmadım. Ve onun bizzat törenini biz burada, bir önceki Bakanımız Mehmet Özhaseki zamanında, ticaret odasında yaptığımızda eleştirdiğiniz o iki vekilimiz de oradaydı. Hem Atilla Bey hem Ceyda Hanım da oradaydı. Bizim vekillerimiz hem kredilerin çıkışında hem onaylanmasında hem de İzmir'e sağlanan bu avantajların arkasında durdu. Ama sizin vekilleriniz kendi delege kavgasının peşinde, kendi koltuk kavgasının peşinde, kooperatif mağdurlarının oluşturulmasının hamisinde..."

'AK Parti çalışır, CHP ise gerçeği çarpıtır'

Yıldız, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın “engelleme” iddialarına ilişkin sosyal medya paylaşımında da görüşlerini paylaştı:

"Ne yazık ki CHP’li milletvekillerinde öyle bir siyasi hafıza zafiyeti var ki, daha dün ne yaşandığını dahi hatırlayamıyorlar. Bunun son örneğini de CHP İzmir Milletvekili Sayın Arslan bugün sergilemiştir. Bizi “engellemekle” suçlayan Sayın Arslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin attığı temelin arkasında, AK Parti’nin aylarca verdiği mücadeleyle İzmir’e kazandırılan dış finansman ve kredi süreci olduğunu görmezden gelmiştir. Sayın Arslan, Cemil Tugay’a en yakın milletvekili olarak bir savunma refleksiyle hareket ediyor olabilir; ancak bu telaş, kendisini de CHP’deki kronik unutkanlığın bir parçası hâline getirmiştir. Gerçekler ortadadır: AK Parti çalışır, takip eder, sonuç alır; CHP ise gerçeği çarpıtır, suçu başkasına atar, sonra da kendi söylediğine kendi inanır."