İzmir'in ilçesi Seferihisar'da, bölgeyi tehdit eden organize bir suç örgütüne karşı kritik bir operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda başlatılan kapsamlı soruşturma neticesinde, elebaşı M.M. liderliğindeki çetenin faaliyetlerine son verildi. Operasyonda, örgüt lideri dâhil toplam 14 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Eş zamanlı baskınlarla çete faaliyetleri durduruldu

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerinin titiz çalışması sonucu kimlikleri ve faaliyet alanları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı olarak başladı. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu ve helikopter desteğiyle icra edilen baskınlarda, çetenin "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" gibi ağır suçlara karıştığı tespit edildi.

Operasyonun hedefindeki 14 şüpheli, hızla yakalanarak emniyet birimlerine sevk edildi. Aralarında örgüt yöneticisi olduğu belirlenen M.M.'nin de bulunduğu şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal süreç ve sorgu işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Seferihisar'da güvenlik ve hukuki süreç

Seferihisar'da toplum huzurunu bozan ve ticari hayatı tehdit eden bu tür organize suç yapılarına karşı emniyet güçlerinin kararlılığı, düzenlenen bu başarılı operasyonla bir kez daha kanıtlanmış oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturmanın, örgütün tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla derinleştirildiği öğrenildi.