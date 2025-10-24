Son Mühür / Alper Temiz - İzmir'in Menemen ilçesinde, bir inşaat şirketine ait proje konusunda 7 yurttaş, mahallelerinde yürütülen inşaat faaliyetlerinin usulsüz olduğunu iddia ederek Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na bireysel suç duyurusunda bulunmuştu. Vatandaşlar, bir ay arayla “kamu zararı” ve “usulsüzlük” gerekçesiyle iki ayrı suç duyurusunda bulunduğunu aktardı. CHPli Meclis Üyesi Uygar Kanmış ise belediye ve ilgili kurumların durumdan haberdar olup olmadığı, projelere kimlerin imza attığı ve denetimin nasıl sağlandığı konusunda ciddi iddialar ileri sürüyor; bu iddialara göre beton ve demir numarası alınmıyor, projelere mimar imzası konmuyor ve yapı denetimsiz şekilde toplu konutlar inşa ediliyor. Kanmış, olası bir depremde yaşanacak sonuçlara işaret ederek “Bunlar depremde yıkıldığında bu insanların katili kim?” diye sordu.

“Menemen’de yapı denetimsiz 182 daire yapıldı”

Kanmış Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na bireysel suç duyurusunda bulunulduğunu ve bir ay arayla kamu zararı ve usulsüzlük kapsamında iki ayrı suç duyurusunda da kendilerinin bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu,

“Menemen'de yapı denetimsiz binalar var. Beton ve demir numarası alınmıyor. Yeterli demir var mı, doğru dizilimde mi belli değil. Büyük bir facia var. Murat Kurum haberdar mı? Hiçbir mimar imza atmıyor projelere ve lise mezunu biri imza atıyor. Bu kişi Menemen Belediyesi imar müdürü. Yapı denetimsiz 182 daire yapılıyor Menemen'de. Zira projenin mimari, statik, elektrik, mekanik, jeoloji, jeofizik, geoteknik gibi unsurlarında teknik bilgi eksik ve bu yapılar denetimsiz. Bu binalar depremde yıkıldığında bu insanların katili kim? Buna kim müsaade ediyorsa o. Büyük rant değilse nedir bu.”

“AKPliler ‘Konu Menemen ise bana sormayın’ diyor”

Kanmış “AKP kanalında herkes konudan kaçınıyor” diyerek şöyle devam etti, “AKPliler ‘Konu Menemen ise bana sormayın’ diyor. Validen cevap bekliyoruz. Rüşvet nereleri esir almış durumda? Rüşveti 10 yaşındaki çocuklar konuşuyor. Falanca müteahhit 'basmış parayı almış' diyorlar. 30 dairelik yeri yıkıp 150 daire yapıyorlar. Mesela bir parselin tapu alanı 324 metrekare. Bölgemizin imar durumu TAKS 0.40, KAKS ise 1.6. Bu haliyle maksimum 600 metrekare inşaat alanı olması gerekirken bu parsele 1350 metrekare inşaat alanı verilmiş. Devlet el atmalı. İmar müdürü lise mezunu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan bu lise mezunu müdürü kendisi yokken vekil bırakıyor. 'Ben yokken imza atılmış, lise mezunu adam atmış' diyecek sonraki süreçlerde. Yollara, kaldırımlara bina yapılıyor. Menemen'de olup bitenden Tarım İl Müdürlüğü de mi habersiz? Menemen tarım ovasında mermerciler, mobilyacılar var. Tarım havzası burası. Tarımla ilgili hiçbir şey yok. Çiftçi tarlasına gidemiyor.” Son olarak Kanmış, savcılığın İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği bilgisini de paylaştı.