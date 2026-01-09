Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz ring uygulaması, kısa sürede ilçenin en çok kullanılan ulaşım hizmetlerinden biri haline geldi. Halil Alkaya, Koyundere, Türkelli ve Kent-2 kapalı pazar yerlerine yönelik ring seferleri, alışverişe giden vatandaşlara doğrudan ve kolay ulaşım imkânı sundu. Uygulama sayesinde pazar alanlarına erişim hızlandı, merkezdeki ticari hareketlilik güç kazandı.

Merkez hattı kent trafiğini rahatlattı

Menemen İZBAN – Mermerli arasında oluşturulan kent içi ring hattı, ilçe merkezindeki dolaşımı destekledi. İşine giden vatandaşlar için alternatif ulaşım oluşturan hat, merkezde yaya ve ticaret sirkülasyonunu artırdı. İlçede yaşayan vatandaşlar, uygulamanın günlük hayatı kolaylaştırdığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

“Vatandaş mahalleden merkeze rahatça ulaşıyor”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ring seferlerinin her kesim tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini ifade etti. Uygulamanın ulaşım kooperatifleri ve sektörden geçimini sağlayan esnafın hakları gözetilerek planlandığını belirten Pehlivan, ücretsiz ringlerle hem işe gidiş gelişlerin hem de pazar ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale geldiğini vurguladı. Pehlivan, ücretsiz hizmetlerin kapsamının genişletilerek sürdürüleceğini kaydetti.

Hangi hatlarda ring servis bulunuyor?

• İZBAN – Mermerli

• Kasımpaşa – Eski otogar

• Buruncuk – Türkelli Kapalı Pazar Yeri

• Hatundere – Türkelli Kapalı Pazar Yeri

• Ahıska TOKİ – Koyundere Kapalı Pazar Yeri

• Nar Evleri – Koyundere Kapalı Pazar Yeri

• Ulu Koop. – Kent-2 Kapalı Pazar Yeri

• Ulucak – Kent-2 Kapalı Pazar Yeri

• Kasımpaşa – Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

• Kazımpaşa – Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

• Villakent ve Seyrek – Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

• Yahşelli (Işıklar) – Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

• Yahşelli (Çınarlı) – Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri

• Tuzçullu – Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri