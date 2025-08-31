Son Mühür/ Beste Temel- Efes Selçuk, 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Sabah saatlerinde resmi törenlerle başlayan kutlamalar, akşam düzenlenen Fener Alayı ve "Zafere Uyanan Gece" etkinliğiyle zirveye ulaştı. Binlerce Efes Selçuklu, milli birlik ve zafer ruhunu sokaklara taşıdı.

Fener Alayı yürüyüşüyle kent tek yürek oldu

Günün ilk kutlamaları, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından, protokol üyeleri İlçe Şehitliği'ni ziyaret ederek vatan için canını feda eden kahramanları andı. Akşam saatlerinde ise Efes Selçuk Belediyesi'nin organize ettiği Fener Alayı'nda, vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'ndan İstasyon Meydanı'na doğru coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Belediye Gençlik Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde ilerleyen kalabalık, Efes Selçuk sokaklarını bir şölen alanına çevirdi.

Başkan Sengel'den anlamlı konuşma: "Nice zaferlerimiz olsun"

Fener Alayı'nın ardından, Efes Selçuk Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Zafere Uyanan Gece" etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 30 Ağustos'un önemine vurgu yaptı. Sengel, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, yokluk ve yoksulluğa rağmen zafere olan inançlarını hatırlattı. "Zafer Bayramımız, zafere inananların bayramıdır" diyen Başkan Sengel, Efes Selçuklulara seslenerek, "Sizler o ruhu taşıyan, Cumhuriyetin değerlerinden vazgeçmeyen, Atatürk'ün yolundan dönmeyenlerdensiniz. Nice zaferlerimiz olsun Efes Selçuk" şeklinde konuştu.

ADD Selçuk Şube Başkanı Kerim Akgüneş de 30 Ağustos'un sadece bir savaşın kazanılması değil, bir milletin yeniden doğuşu olduğunu belirtti. Akgüneş, "Bu mücadele bize şunu hatırlatır: Türk milleti esareti asla kabul etmez. Bizlere düşen en büyük görev, kahramanların mirasına sahip çıkarak Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin sergilediği zeybek gösterisi büyük alkış topladı. Etkinlik boyunca sahne alan Efes Selçuk Belediyesi çalışanları ve ADD üyeleri, seslendirdikleri cephe türküleri, okudukları şiirler ve paylaştıkları anılarla Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andı.