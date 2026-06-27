İzmir’in Bornova ilçesi feci bir kazaya şahitlik etti. 29 yaşındaki Nur Elhuseyin eğitim sürüşü yaptığı motosikletle yol kenarındaki dereye uçarak hayatını kaybetti.

Acı olay, dün saat 23.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Dr. Muhiddin Erel Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 3 çocuk annesi Nur Elhuseyin'e eşi motosiklet kullanmayı öğretmek için bir süre eğitim verdi. İddialara göre bu eğitimler sonrasaı Nur Elhuseyin, deneme sürüşü yapmak istedi. Bu sırada Elhuseyin’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki dereye uçtu.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören panik halindeki vatandaş güvenlik ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak dereden çıkarılan Nur Elhuseyin, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanedeki çabalar yetersiz kaldı

İlk müdahalenin ardından ambulansa İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nur Elhuseyin, doktorların çabasına karşın ne yazık ki kurtarılamadı.

Eş ifade için polis merkezine götürüldü!

Soruşturma başlatan polis, Nur Elhuseyin'nin eşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.