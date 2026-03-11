Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu bugün gerçekleşecek. Toplantı öncesi yayınlanan gündem maddelerine göre Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşıma indirim yapılmasına yönelik öneri görüşülecek. Teklife göre 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim uygulanması planlanıyor.
İndirim uygulaması, ESHOT otobüsleri, İZTAŞIT, Metro, Tramvay, İZDENİZ vapurları için geçerli olacak.
Ancak Havalimanı hatları, Baykuş seferleri, Bilet 35 ve feribot tarifeleri indirim kapsamına dahil edilmeyecek.
Meclise başkanlıktan gelen önerge toplantıda meclis üyelerinin değerlendirilmesine sunulacak.