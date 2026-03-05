Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in yükselen değeri Menemen, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın öncülüğünde bölgenin istihdam üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Göreve geldiği günden bu yana on binlerce vatandaşı iş sahibi yapan Menemen Belediyesi, 2026 yılı sonuna kadar toplam istihdam sayısını 35 bine ulaştırmayı hedefleyerek yerel yönetimlerde eşine az rastlanır bir başarı öyküsüne imza atıyor.

Ekonomik kalkınmanın merkezi: Menemen İŞKUR hizmet noktası

Menemen Belediyesi, sadece kentsel dönüşüm ve sosyal hizmetlerle değil, vatandaşın mutfağına katkı sunan "iş ve aş" projeleriyle de dikkat çekiyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren İŞKUR Hizmet Noktası, iş arayan vatandaşlar ile personel arayan işverenler arasında profesyonel bir köprü kuruyor. Başkan Aydın Pehlivan’ın vizyonuyla şekillenen bu stratejik merkez, bugüne kadar gerçekleştirdiği 128 bin 647 farklı işlemle bölge ekonomisine can suyu oldu. 2021 yılında 2 bin 228 kişilik mütevazı bir başlangıçla yola çıkan belediye, yıllar içinde bu kapasiteyi geometrik bir hızla artırarak 2025 yılı sonu itibarıyla tam 25 bin hemşehrisini sürdürülebilir iş imkanlarıyla buluşturmayı başardı.

2026 vizyonu: 10 bin yeni istihdam kapısı daha açılıyor

Belediye yönetimi, geçmiş yılların başarısını bir basamak olarak kullanarak 2026 yılı için çıtayı daha da yukarı taşıdı. Yeni takvim yılı için 10 bin kişilik ek istihdam hedefi koyan Menemen Belediyesi, bu hedefin gerçekleşmesiyle birlikte toplamda 35 bin kişilik dev bir istihdam ordusu oluşturmuş olacak. İlçeye kazandırılan yeni üretim tesisleri, lojistik yatırımlar ve sanayi hamleleriyle koordineli yürütülen bu süreç, Menemen’i İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin parlayan yıldızı haline getiriyor. Başkan Pehlivan, bu iddialı rakamların birer istatistikten öte, binlerce ailenin huzuru ve refahı anlamına geldiğini vurguluyor.

Sosyal ekonomide kadın gücü: 8 bin 500 kadına iş imkanı

İstihdam seferberliğinin en dikkat çekici ve gurur verici başlıklarından birini ise kadınların iş gücüne katılımı oluşturuyor. Menemen Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini ekonomik bağımsızlıkla desteklemek amacıyla kadın istihdamına pozitif ayrımcılık uyguluyor. 2021 yılından bu yana 5 binden fazla kadının çalışma hayatına atılmasına vesile olan belediye, 2026 yılı içerisinde 3 bin 500 kadını daha iş sahibi yapmayı planlıyor. Bu sayede kadınların sosyal yaşamda daha etkin, güçlü ve söz sahibi bir konuma gelmesi hedeflenirken, ilçedeki hane halkı gelirinin de artırılması amaçlanıyor.

Başkan Aydın Pehlivan: "Menemen artık istihdamın kalbi"

İlçenin stratejik konumunu ekonomik bir avantaja dönüştürdüklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, konuya ilişkin değerlendirmelerinde Menemen’in potansiyeline dikkat çekti. Başkan Pehlivan, "Menemen; limanlara yakınlığı, gelişmiş lojistik ağları ve modern otoyol bağlantılarıyla İzmir’in merkezinde bir cevher konumunda. Biz bu coğrafi üstünlüğü, vatandaşımızın refahı için kalıcı iş kapılarına dönüştürüyoruz. Gençlerimizden emeklilerimize, kadınlarımızdan engelli bireylerimize kadar her bir hemşehrimizin yeteneklerine uygun işe yerleşmesi için sanayicilerimizle omuz omuza çalışıyoruz. Yakın zamanda faaliyete geçecek yeni fabrikalarla bu gücümüzü perçinleyeceğiz. Gururla söylüyorum ki; Menemen’de iş var, aş var ve geleceğe güvenle bakmak var," sözleriyle ilçedeki kararlı duruşu özetledi.