İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bürosu’nun denetiminde bulunan 14-18 yaş arası gençler, Menemen ilçe protokolü ile sahada dostluk maçı yaptı. Gençlerle devlet temsilcilerini buluşturan etkinlikte, sporun birleştirici gücü ön plana çıktı.

Kaymakamlık koordinesinde düzenlendi

Menemen Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen organizasyon; Menemen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Futbol müsabakasında gençler ile Menemen’in önde gelen yöneticileri aynı sahada karşı karşıya geldi.

Protokol tam kadro sahadaydı

Maça; Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Menemen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yüzücü, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, Menemen İlçe Sağlık Müdürü Burak Çetin, Menemen İlçe Jandarma Komutanı Ali Yıldırım, Menemen SYDV Müdürü Namık Şahintürk ve Emniyet Teşkilatını Destekleme Derneği Başkanı Murat Yüksel ile çok sayıda davetli katıldı.

Dostluk ve fair-play ön planda

Gençler ile protokol üyeleri arasındaki mücadele dostane bir atmosferde geçti. Karşılaşma berabere sonuçlanırken, sporun kardeşlik ve fair-play ruhunu güçlendiren bir tablo ortaya çıktı.

Gençlere hediyeler takdim edildi

Müsabaka sonunda protokol üyeleri gençlere çeşitli hediyeler vererek onların mutluluğuna ortak oldu. Gençler hem sahada keyifli anlar yaşadı hem de toplumun farklı kesimleriyle aynı çatı altında buluşmanın heyecanını paylaştı.